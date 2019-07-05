Вчителі львівських шкіл пройшли навчання в українсько-канадському проекті «Літній інститут — 2019» Суспільство | 05-07-2019, 18:24 0 42 Впродовж 5 днів у Львові відбувався українсько-канадський проект «Літній інститут — 2019», де понад 200 вчителів зі Львова та з України мали можливість повчитись кращих практик викладання та навчання у своїх колег з Канади. Цей проект — це навчання для шкільних команд, де канадські вчителі разом із нашими вчителями-експертами говорили про інтерактивні форми роботи в освіті.



Навчання проводились з 1 по 5 липня в ліцеї імені Івана Пулюя (вул. Пулюя, 16). «Впродовж багатьох років ми запрошуємо наших друзів з Канади, з Інституту професійного розвитку м. Торонто, і влітку проводимо такі навчання для різних категорії педагогічних працівників. Ми виробили нову методику навчання, і це дає свій результат. Ми паралельно маємо навчання, які організовуємо у Львівській міській раді. А влітку працюємо з нашими колегами з Канади. Це активні форми навчання, різноманітні інноваційні проекти, вміння працювати командами. Такі навчання дають надзвичайний позитивний результат», — розповіла заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

«В першу чергу йдеться про навчання дітей, щоб школа була наповнена змістом, щоб були різноманітні форми і методи навчання, які вчитель може використати, щоб дитині було цікаво. Але успіх залежить не від однієї людини, а від команди людей, які працюють в навчальному закладі. Важливо, щоб ціла команда розуміла, як повинна розвиватися школа і що треба зробити, щоб дітям було цікаво навчатися. Дитина повинна отримувати не тільки знання і їх відтворювати, а й певні практичні навики, які їй пригодяться у сучасному світі», — наголосила начальниця управління освіти ДМР Зоряна Довганик.



Упродовж тижня вчителі відвідували різноманітні заняття, семінари, тренінги, а ще кожна команда працювала над новими проектами, ідеї яких зароджувались під час навчання.

«Проект був започаткований більш ніж 25 років тому. Ми працюємо з командами шкіл, які представляють кілька вчителів і директор. Спочатку кожен учасник проекту працює зі своєю групою (група вчителів математики чи група психологів), а після обіду працюють зі своєю шкільною командою. Таким чином впродовж 5 днів вони створюють цілісний проект розвитку своєї школи і вкінці навчання презентують напрацьовані проекти. Таким чином ми адаптуємо навчання в школі до вимог Нової української школи», — сказала радниця міського голови з питань освіти, почесна консул Канади в Україні Оксана Винницька-Юсипович.



У «Літньому інституті» брали участь близько 200 освітян, що об’єднуються у 25 шкільних команд. З переліком усіх учасників можна ознайомитись за посиланням.



Цьогоріч курси проводили:



Адміністратори:



Надія Луців (Канада)



Катерина Гороховська (Україна)



Для директорів шкіл:



Богдан Колос — викладач (Канада)



Леся Приставська — співвикладач (Україна)



Павло Гнус — співвикладач (Україна)



Для заступників директорів з виховної роботи:



Христина Юрчук — викладач (Канада)



Світлана Мазур — співвикладач (Україна)



Для вчителів початкового навчання, перших класів:



Оксана Винницька — Юсипович — викладач (Канада)



Олена Гальвіцька — співвикладач (Україна)



Ольга Зелінська — співвикладач (Україна)



Лідія Хоршунова — співвикладач (Україна)



Для учителів української мови:



Софійка Березовська — викладач (Канада)



Анна Байовська — співвикладач (Україна)



Для шкільних психологів:



Меланія Ковалюк — викладач (Канада)



Ірина Хміль — співвикладач (Україна)



Для учителів природничих дисциплін:



Борислав Білаш — викладач (Канада)



Лідія Андрушко — співвикладач (Україна)



Оксана Росипська — співвикладач (Україна)



Для іноземних мов:



Ірина Перегінець — викладач (Канада)



Світлана Матис — співвикладач (Україна)



Для учителів математики:



Христя Желтвай — викладач (Україна)



Марія Бадзьо — співвикладач (Україна)



Наталія Слоцька — співвикладач (Україна)