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Вчителі львівських шкіл пройшли навчання в українсько-канадському проекті «Літній інститут — 2019»
|Суспільство | 05-07-2019, 18:24
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|Впродовж 5 днів у Львові відбувався українсько-канадський проект «Літній інститут — 2019», де понад 200 вчителів зі Львова та з України мали можливість повчитись кращих практик викладання та навчання у своїх колег з Канади. Цей проект — це навчання для шкільних команд, де канадські вчителі разом із нашими вчителями-експертами говорили про інтерактивні форми роботи в освіті.
Навчання проводились з 1 по 5 липня в ліцеї імені Івана Пулюя (вул. Пулюя, 16). «Впродовж багатьох років ми запрошуємо наших друзів з Канади, з Інституту професійного розвитку м. Торонто, і влітку проводимо такі навчання для різних категорії педагогічних працівників. Ми виробили нову методику навчання, і це дає свій результат. Ми паралельно маємо навчання, які організовуємо у Львівській міській раді. А влітку працюємо з нашими колегами з Канади. Це активні форми навчання, різноманітні інноваційні проекти, вміння працювати командами. Такі навчання дають надзвичайний позитивний результат», — розповіла заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.
«В першу чергу йдеться про навчання дітей, щоб школа була наповнена змістом, щоб були різноманітні форми і методи навчання, які вчитель може використати, щоб дитині було цікаво. Але успіх залежить не від однієї людини, а від команди людей, які працюють в навчальному закладі. Важливо, щоб ціла команда розуміла, як повинна розвиватися школа і що треба зробити, щоб дітям було цікаво навчатися. Дитина повинна отримувати не тільки знання і їх відтворювати, а й певні практичні навики, які їй пригодяться у сучасному світі», — наголосила начальниця управління освіти ДМР Зоряна Довганик.
Упродовж тижня вчителі відвідували різноманітні заняття, семінари, тренінги, а ще кожна команда працювала над новими проектами, ідеї яких зароджувались під час навчання.
«Проект був започаткований більш ніж 25 років тому. Ми працюємо з командами шкіл, які представляють кілька вчителів і директор. Спочатку кожен учасник проекту працює зі своєю групою (група вчителів математики чи група психологів), а після обіду працюють зі своєю шкільною командою. Таким чином впродовж 5 днів вони створюють цілісний проект розвитку своєї школи і вкінці навчання презентують напрацьовані проекти. Таким чином ми адаптуємо навчання в школі до вимог Нової української школи», — сказала радниця міського голови з питань освіти, почесна консул Канади в Україні Оксана Винницька-Юсипович.
У «Літньому інституті» брали участь близько 200 освітян, що об’єднуються у 25 шкільних команд. З переліком усіх учасників можна ознайомитись за посиланням.
Цьогоріч курси проводили:
Адміністратори:
Надія Луців (Канада)
Катерина Гороховська (Україна)
Для директорів шкіл:
Богдан Колос — викладач (Канада)
Леся Приставська — співвикладач (Україна)
Павло Гнус — співвикладач (Україна)
Для заступників директорів з виховної роботи:
Христина Юрчук — викладач (Канада)
Світлана Мазур — співвикладач (Україна)
Для вчителів початкового навчання, перших класів:
Оксана Винницька — Юсипович — викладач (Канада)
Олена Гальвіцька — співвикладач (Україна)
Ольга Зелінська — співвикладач (Україна)
Лідія Хоршунова — співвикладач (Україна)
Для учителів української мови:
Софійка Березовська — викладач (Канада)
Анна Байовська — співвикладач (Україна)
Для шкільних психологів:
Меланія Ковалюк — викладач (Канада)
Ірина Хміль — співвикладач (Україна)
Для учителів природничих дисциплін:
Борислав Білаш — викладач (Канада)
Лідія Андрушко — співвикладач (Україна)
Оксана Росипська — співвикладач (Україна)
Для іноземних мов:
Ірина Перегінець — викладач (Канада)
Світлана Матис — співвикладач (Україна)
Для учителів математики:
Христя Желтвай — викладач (Україна)
Марія Бадзьо — співвикладач (Україна)
Наталія Слоцька — співвикладач (Україна)
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