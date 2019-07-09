Активісти кличуть на протест проти телемосту між "Росія24" та NewsOne Суспільство | 08-07-2019, 07:06 0 104 Під будівлею телеканалу з медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука NewsOne активісти протестуватимуть проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Росія24".



Під будівлею телеканалу з медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука NewsOne активісти протестуватимуть проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Росія24".



Про це написав куратор TEDxKyiv Владислав Грезєв у Facebook.



"12-го числа, кажуть, буде телеміст між пропагандистами з Росії і пропагандистами з NewsOne. Кажуть, розмова буде між звичайними людьми. Особисто я збираюся йти. Адреса - вул. Польова, 21. Можливо, навіть заздалегідь прийду. І друзів збираюся взяти", - написав Грезєв.



"Такий помпезний телеміст, як його анонсував пропагандист кісільов, на чиїх руках кров невинних, – має яскравим бути. Тож відчуваю власну відповідальність за яскравість таких проектів. Хто хоче – долучайтесь. Ідемо на телеміст!", - закликав він, додавши посилання на організацію події в facebook, що має відбутись 8 липня.



Нагадуємо:



7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.



Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти аноносованого телемосту виступив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.