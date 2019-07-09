|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Туск прокоментував візит в Станицю Луганську
|Суспільство | 08-07-2019, 07:10
| 0 131
|
|Президент Європейської Ради Дональд Туск після візиту разом з президентом Володимиром Зеленським у Станицю Луганську звинуватив Росію в гуманітарних проблемах на Донбасі.
Президент Європейської Ради Дональд Туск після візиту разом з президентом Володимиром Зеленським у Станицю Луганську звинуватив Росію в гуманітарних проблемах на Донбасі.
Про це він написав у Twitter 7 липня.
"Відвідав Станицю Луганську сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Трагедія на сході України триває з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевих жителів, що опинилися в пастці російської війни", - заявив Туск.
Він зазначив, що провів хороші зустрічі з українськими військовими, спостерігачами ОБСЄ, а також гуманітарними організаціями.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На території Державного історико-культурного заповідника Тустань відкриють нову локацію віртуальної реальності...
|09-07-2019, 18:22
| >>>
|За шість місяців на Закарпатті сплачено понад 2,2 млрд грн ЄСВ...
|09-07-2019, 18:18
| >>>
|Майже тридцять два мільйони гривень надійшло до місцевої казни Львівщини плати за ліцензії за перше півріччя 2019 року...
|09-07-2019, 18:07
| >>>
|НА КОРДОНІ ЧЕЗЕЗ 120 ПАЧОК СИГАРЕТ ІНОЗЕМЕЦЬ ВТРАТИВ АВТО...
|09-07-2019, 18:04
| >>>
|Громадяни повинні сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у декларації про майновий стан і доходи, до 31 липня (включно)...
|09-07-2019, 17:59
| >>>
|Майже п’ять мільйонів гривень надійшло до місцевої казни Львівщини плати за ліцензії за перший місяць 2019 року...
|09-07-2019, 12:56
| >>>
|У ПУНКТІ ПРОПУСКУ «СОЛОТВИНО» УКРАЇНЕЦЬ ПРЕД’ЯВИВ ПРИКОРДОННИКАМ ЧУЖИЙ ПАСПОРТ...
|09-07-2019, 12:50
| >>>
|