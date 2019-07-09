Туск прокоментував візит в Станицю Луганську Суспільство | 08-07-2019, 07:10 0 131 Президент Європейської Ради Дональд Туск після візиту разом з президентом Володимиром Зеленським у Станицю Луганську звинуватив Росію в гуманітарних проблемах на Донбасі.



Президент Європейської Ради Дональд Туск після візиту разом з президентом Володимиром Зеленським у Станицю Луганську звинуватив Росію в гуманітарних проблемах на Донбасі.



Про це він написав у Twitter 7 липня.



"Відвідав Станицю Луганську сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Трагедія на сході України триває з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевих жителів, що опинилися в пастці російської війни", - заявив Туск.



Він зазначив, що провів хороші зустрічі з українськими військовими, спостерігачами ОБСЄ, а також гуманітарними організаціями.