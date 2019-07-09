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Бойовики на Донбасі поранили мирного жителя
|Суспільство | 08-07-2019, 07:15
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|В результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородського поранення отримав місцевий житель
В результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородського поранення отримав місцевий житель
Про це заявила Українська сторона СЦКК, повідомляє прес-центр ООС.
Незважаючи на Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують обстрілювати мирні населені пункти на сході України. Так, 6 червня, пізно ввечері, бойовики обстріляли селище Новгородське. Відомо, що вогонь противник вів з окупованої Горлівки.
В результаті розриву мін калібру 82 мм пошкоджені вікна у приватному будинку по вулиці Слов’янській та поранено літнього чоловіка 1941 року народження. Ворожа міна розірвалася в декількох метрах від його будинку. Наразі відомо, що постраждалий перебуває у лікарні, в місті Торецьк.
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