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Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до демаршу через повернення росіян
|Суспільство | 08-07-2019, 07:19
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|Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до країн, які заявили про демарш через рішення про повернення росіян до Асамблеї.
Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до країн, які заявили про демарш через рішення про повернення росіян до Асамблеї.
Про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв.
"До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів сімох країн, крім представників Швеції, приєднався голова делегації Великої Британії", — написав Ар’єв.
Нагадаємо:
ПАРЄ підтвердила у повному обсязі, без жодних обмежень, повноваження делегації РФ.
7 держав-членів РЄ, серед яких Україна, Грузія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія та Естонія, оголосили демарш у ПАРЄ через повернення Росії.
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