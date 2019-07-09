|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На виборах в Греції перемогла опозиція
|Суспільство | 08-07-2019, 07:24
| 0 137
|
|Парламентські вибори в Греції призведуть до зміни уряду.
Парламентські вибори в Греції призведуть до зміни уряду.
Про це пише DW.
Після підрахунку 94 відсотків голосів права консервативна партія "Нова демократія" Кіріакоса Міцотакіса набирає майже 40 відсотків, в той час як коаліцію радикальних лівих сил СІРІЗА на чолі з прем'єр-міністром Алексісом Ципрасом підтримали лише 31,5 відсотка.
Таким чином, "Нова демократія" може розраховувати на абсолютну більшість в парламенті - 158 з 300 місць з урахуванням 50 додаткових мандатів, які, згідно з грецьким виборчим правом, отримує переможець виборів.
Це дозволить партії самостійно сформувати уряд. Ципрас вже подзвонив Міцотакісу і привітав його з перемогою, повідомили в штабі лідируючої партії.
Міцотакіс в ніч на понеділок, 8 липня, пообіцяв громадянам країни зниження податків, залучення інвестицій і пожвавлення економіки. "Ми вибралися з порочного кола", - заявив він, пообіцявши, що "Греція гордо підніме голову".
Тим часом грецька націоналістична партія "Хрісі Авгі" ( "Золотий світанок"), відома своїми расистськими і ксенофобськими заявами, на цей раз не проходить до парламенту, не дивлячись на низький тривідсотковий бар'єр.
У той же час 10 місць в парламенті отримує ультраправа партія "Еллінікі лісі" ("Грецьке рішення") екс-журналіста Кіріакоса Велопулоса. За неї проголосували 3,71 відсотка виборців.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На території Державного історико-культурного заповідника Тустань відкриють нову локацію віртуальної реальності...
|09-07-2019, 18:22
| >>>
|За шість місяців на Закарпатті сплачено понад 2,2 млрд грн ЄСВ...
|09-07-2019, 18:18
| >>>
|Майже тридцять два мільйони гривень надійшло до місцевої казни Львівщини плати за ліцензії за перше півріччя 2019 року...
|09-07-2019, 18:07
| >>>
|НА КОРДОНІ ЧЕЗЕЗ 120 ПАЧОК СИГАРЕТ ІНОЗЕМЕЦЬ ВТРАТИВ АВТО...
|09-07-2019, 18:04
| >>>
|Громадяни повинні сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у декларації про майновий стан і доходи, до 31 липня (включно)...
|09-07-2019, 17:59
| >>>
|Майже п’ять мільйонів гривень надійшло до місцевої казни Львівщини плати за ліцензії за перший місяць 2019 року...
|09-07-2019, 12:56
| >>>
|У ПУНКТІ ПРОПУСКУ «СОЛОТВИНО» УКРАЇНЕЦЬ ПРЕД’ЯВИВ ПРИКОРДОННИКАМ ЧУЖИЙ ПАСПОРТ...
|09-07-2019, 12:50
| >>>
|