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Націоналісти дали Зеленському добу відповісти на "інформаційний шабаш" Кремля
|Суспільство | 08-07-2019, 09:28
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|Об’єднані націоналісти вимагають, щоб президент України Володимир Зеленський адекватно відреагував на анонсований телеміст між російськими пропагандистами з телеканалу "Росія24" та пропагандистами з телеканалу Newsone.
Об’єднані націоналісти вимагають, щоб президент України Володимир Зеленський адекватно відреагував на анонсований телеміст між російськими пропагандистами з телеканалу "Росія24" та пропагандистами з телеканалу Newsone.
Про це заявив лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький у блозі на Українській правді.
"Мета цієї інформаційної диверсії – очевидна. Програма максимум – символічно поставити Україну в принизливу позу розкаяння і капітуляції перед силою РФ, додати Медведчуку балів перед виборами. Програма мінімум, якщо не вийде – показати, що ініціативи миру між Україною та РФ зривають "фашисти" і, знову ж-таки, додати балів Медведчуку перед виборами", - написав він.
Білецький наголосив, що "українським націоналістам, "нужно поговорить" з президентом Володимиром Зеленським.
"Ми даємо Володимиру Зеленському добу на адекватну (!!!) відповідь на інформаційний шабаш, який готує Кремль тут, у Києві. Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває у стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а Президента. Інакше відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки". Думай. Те.", - заявив він.
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