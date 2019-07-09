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Офіційний курс: гривня значно зміцнилася
|Суспільство | 08-07-2019, 09:32
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|Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 5 липня на рівні 25,71 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,95 гривні (на 5 липня - 29,20 гривні).
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