Офіційний курс: гривня значно зміцнилася Суспільство | 08-07-2019, 09:32 0 141 Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок



Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 5 липня на рівні 25,71 гривні.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,95 гривні (на 5 липня - 29,20 гривні).