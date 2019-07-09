Митники виявили підроблені документи на автомобіль класу SUV Суспільство | 08-07-2019, 13:31 0 138 Документи містили неправдиві відомості щодо відправника і одержувача та ціни на «Volvo XC90».





Документи містили неправдиві відомості щодо відправника і одержувача та ціни на «Volvo XC90».

Так у пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині – Медика» до України смугою руху «червоний коридор» з метою пропуску через митний кордон України з подальшим митним оформленням у Львівській митниці ДФС заїхав транспортний засіб марки «Volvo» модель «XC90» під керуванням громадянина України, 1989 р.н., мешканця Львівщини.

До митного оформлення він подав документи, зокрема копію довіреності, що дає право на придбання на ім’я громадянки П. та доставляння автомобіля на територію України за місцем її проживання, а також на дії в інтересах цієї громадянки в державних установах з приводу митного оформлення транспортного засобу, та інвойс на суму 4500 євро.

Під час митних формальностей стосовно громадянина та транспортного засобу виникла підозра в наданні неправдивих відомостей. Підозра підтвердилась, коли митники знайшли в автомобілі інші документи, які містять розбіжності з поданими документами. Зокрема інвойс на суму 8 600 євро та Експортну митну декларацію Республіки Польща, де зазначено іншого одержувача.

Отже, під час детального вивчення зазначених документів встановлено, що громадянин до митного оформлення подав документи, які містять неправдиві відомості щодо відправника і одержувача транспортного засобу та його ціни.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст.483 ч.1 МКУ. Транспортний засіб «Volvo» XC90 2010 року випуску вартістю понад 250 тис. грн вилучено. Справу скерують до суду.





