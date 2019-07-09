На Львівщині відбулись змагання вальників лісу Суспільство | 08-07-2019, 13:33 0 156 5 липня 2019 року в Ожидівському лісництві ДП «Буське лісове господарство» Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства відбулися XXI обласні змагання вальників лісу.





5 липня 2019 року в Ожидівському лісництві ДП «Буське лісове господарство» Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства відбулися XXI обласні змагання вальників лісу.

19 представників державних підприємств лісового господарства області серед яких 3 юніори, демонстрували свою вправність у володінні бензопилою та доводили, що саме вони гідні називатися найкращими.

Змагання розпочалися після урочистого відкриття та спільної молитви отця Михайла, настоятеля храму села Ожидів.

Серед запрошених гостей цього заходу були присутні: заступник голови Львівської облдержадміністрації Роман Филипів, перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус, голова Львівської обласної організації профспілок працівників лісового господарства України Василь Максимець, начальник відділу нагляду у СКС та АПК Головного управління Держпраці у Львівській області Віктор Курило, голова Буської районної держадміністрації Петро Мороз, заступник голови Громадської ради при Львівському ОУЛМГ Наталія Писарчук, виконавчий директор Львівського обласного об’єднання організацій роботодавців Михайло Яворський.

Учасники змагалися у п’яти номінаціях: звалювання дерев; обрізання сучків; монтаж нового ланцюга; розкряжування стовбура комбінованим різом та точність розкряжування.

I-ше призове місце в категорії «професіонали», виборов майстер лісозаготівель Нивицького лісництва ДП «Радехівське ЛМГ» Кухта Володимир Романович, який набрав 1574,4 бали, II-ге місце, зайняв майстер лісу Козівського лісництва ДП «Сколівське ЛГ» Рибак Василь Васильович- 1510,0 балів, III-тє місцe -вальник лісу Заболотцівського лісництва ДП «Бродівське ЛГ» Прийма Ігор Васильович, його результат -1259.9, бали.

Кращим в окремих видах змагання на чотирьох з п’яти етапів став представник ДП «Сколівське ЛГ» Рибак Василь Васильович;

-«звалювання дерев»- 646 балів

-«відокремлення сучків» – 434 бали ;

-«розкряжування стовбура комбінованим різом» –182 бали;

-«точне розкряжування» – 248 бали;

Кращим на етапі– «монтаж нового ланцюга» був вальник лісу ДП «Радехівське ЛМГ» Кухта Володимир Романович (106 балів);

З метою популяризації професії «вальника лісу», у змаганнях взяли участь три юніори державних лісогосподарських підприємств області. Найвправнішим з них виявився вальник лісу ДП «Сколівське ЛГ» Ільницький Андрій Іванович з результатом-1416,7 бали. Другим став представник ДП «Славське ЛГ» Рибак Володимир Васильович, його результат-1198,3 бали, на третьому місці вальник лісу ДП «Бродівське ЛГ» Теслюк Василь Степанович з результатом-829,6 бали.

Переможці обласних змагань будуть представляти Львівщину на XXII республіканських змаганнях, які відбудуться 30 серпня 2019 року на базі ДП «Тетерівське лісове господарство» Київського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Переможці змагань були нагороджені почесними грамотами, цінними подарунками і грошовими преміями не тільки від організаторів змагань, а й від фірм-партнерів: ТзОВ «Husqvarna-України» місто Київ та дилера фірми «STIHL» ТзОВ «Газда» м. Львів.

При підведенні підсумків було відзначено високий рівень підготовки та організації змагань працівниками ДП «Буське ЛГ», що сприяло їх успішному проведенню.

На завершення усім учасникам змагань побажали, щоб про безпеку праці пам’ятали не лише на змаганнях, а щоденно під час роботи в лісі.



