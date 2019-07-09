П’ЯТЕРО ГРОМАДЯН ТУРЕЧЧИНИ НЕЗАКОННО ПРОБИРАЛИСЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН Суспільство | 08-07-2019, 13:37 0 117

Військовослужбовці Львівського загону затримали групу іноземців, які в обхід пункту пропуску мали намір потрапити до Польщі.



Військовослужбовці Львівського загону затримали групу іноземців, які в обхід пункту пропуску мали намір потрапити до Польщі.

Інформацію про появу незнайомців біля українсько-польського кордону повідомили прикордонникам відділу «Рава-Руська» місцеві жителі. Невдовзі група незнайомців була затримана. Ними виявилися п’ять громадян Туреччини. Чоловіки не мали необхідних документів, щоб потрапити до країн Євросоюзу, тому вони і вирішили у незаконний спосіб пробратися через кордон.

Іноземці доставлені до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційно-перевірочних заходів та притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Наразі «шукачам кращої долі» за спробу перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України вчинену групою осіб, загрожує відповідальність у вигляді накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

