До Львова завітав Ніко Амірґулашвілі, котрий пішки йде з Вільнюса до Тбілісі задля будівництва дружніх стосунків між країнами Суспільство | 08-07-2019, 17:00 0 111 До Львова прибув Ніко Амірґулашвілі — грузин, що проживає в Литві, котрий за три місяці планує пішки подолати відстань у 2000 кілометрів від Вільнюса до Тбілісі через територію Польщі та України в знак дружніх стосунків між Грузією та Литвою.



«Я розпочав свою мандрівку 9 червня у Вільнюсі. До цього дня я вже пройшов близько 840 км і наразі подорож проходить дуже добре. В дорозі я зустрічаю безліч чудових людей, які розповідають свої історії, запрошують в свої домівки. Це мій другий візит в Україну: три місяці тому я був у Києві. Вчора я вперше потрапив до Львова. Трішки вже прогулявся центром Львова, але сподіваюсь, що сьогодні побачу усе місто. Мені дуже імпонують українці, бо мають багато спільного з грузинами, тому мені легко знаходити з ними спільну мову. Сьогодні я вже зустрівся з мером міста і я дуже вдячний за цю зустріч, це для мене велика честь.



Головна мета цієї мандрівки — це символічний міст дружби між Литвою і Грузією, який проходить через Польщу та Україну. Моя ідея полягає в тому, щоб надихати інших також будувати такі діалоги між країнами. Не всі повинні робити такі піші подорожі як я, але вони можуть робити щось своє, щось схоже", — розповів мандрівник Ніко Амірґулашвілі.



З 9 червня по 25 серпня громадянин Литовської Республіки грузинського походження Ніко Аміргулашвілі (Niko Amirgulašvili) здійснює проект «Building Bridges: Vilnius — Tbilisi», протягом якого має намір пройти пішки більше 2000 км за маршрутом Литва — Польща — Україна — Грузія. Мета проекту — підтримати діалог між країнами, ділитися досвідом і розвивати зв’язки між людьми та державами.



Початком маршруту стало місто Вільнюс (Литва), а наступним етапом була мандрівка до польського Білостоку та Любліна. Загалом вся подорож розділена на шість етапів, а саме: з Литви до Польщі через Сейни до Білостока (20 червня), далі на південь до Любліна (30 червня). Прибуття до Львова — 8 липня. По дорозі до Одеси передбачено зупинки у Тернополі, Хмельницькому та Вінниці. Після прибуття до Одеси (14 серпня) Ніко на поромі вирушить до Батумі, звідки прямуватиме до столиці Грузії — Тбілісі (25 серпня).



«Я вважаю, що це безпрецедентний випадок, коли людина вирішила піти через країни, що розташовані міг Литвою, де він проживає, і Грузією, звідки походять його батьки. Протяжність маршруту складає близько 2 000 кілометрів, тому такий вчинок гідний поваги. Людина безкорисливо хоче зав’язати дружні міжнародні стосунки і будувати мости дружби між країнами», — наголосив Почесний консул Грузії у Львові Ярослав Музичко.



«Ініціатива пана Ніко є дуже правильною. Цей маршрут показує, що Литва, Польща, Україна і Грузія — єдині. Сьогодні в Грузії і Україні відбуваються не найкращі події, але Литва відстоює наші права, бо там розуміють, що захист України — це захист усієї Європи», — додав Почесний консул Литви у Тернополі Ярослав Візняк.

