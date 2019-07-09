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Платникам податків про подання звітності з ЄСВ та його сплати у липні 2019-го
|Суспільство | 08-07-2019, 17:04
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|ГУ ДФС у Закарпатській області нагадує, що адміністрування єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) регламентується спеціальним Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VI (зі змінами та доповненнями).
ГУ ДФС у Закарпатській області нагадує, що адміністрування єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) регламентується спеціальним Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VI (зі змінами та доповненнями), яким визначено, що платники ЄСВ зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати ЄСВ.
Заповнення та подання звітності з ЄСВ регламентується Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, який затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.
Звертаємо увагу, що п’ятниця, 19 липня 2019 року: останній день сплати ЄСВ фізичними особами - підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність і членами фермерського господарства за IІ квартал.
Понеділок, 22 липня 2019 року: останній день подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) роботодавцями за червень.
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