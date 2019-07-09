|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
З початку року платники податків Львівщини сплатили для підтримки української армії понад 467 млн гривень
|Суспільство | 08-07-2019, 18:48
| 0 151
|
|Платники податків Львівщини у січні-червні 2019 року сплатили до державної казни 467,4 млн. грн. військового збору.
української армії понад 467 млн гривень
Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області платники податків Львівщини у січні-червні 2019 року сплатили до державної казни 467,4 млн. грн. військового збору. Це на 79,9 млн. грн., або 120,6 відс. більше, ніж за той самий період торік (у січні-червні 2019 року – 387,5 млн.гривень).
У червні п.р. до державного бюджету надійшло 92,5 млн. грн. військового збору. Приріст надходжень у червні 2019 року порівнюючи з червнем минулого року становить 13,2 млн.грн., або 16,6 відсотка (у червні 2018 року – 79,3 млн. гривень).
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На території Державного історико-культурного заповідника Тустань відкриють нову локацію віртуальної реальності...
|09-07-2019, 18:22
| >>>
|За шість місяців на Закарпатті сплачено понад 2,2 млрд грн ЄСВ...
|09-07-2019, 18:18
| >>>
|Майже тридцять два мільйони гривень надійшло до місцевої казни Львівщини плати за ліцензії за перше півріччя 2019 року...
|09-07-2019, 18:07
| >>>
|НА КОРДОНІ ЧЕЗЕЗ 120 ПАЧОК СИГАРЕТ ІНОЗЕМЕЦЬ ВТРАТИВ АВТО...
|09-07-2019, 18:04
| >>>
|Громадяни повинні сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у декларації про майновий стан і доходи, до 31 липня (включно)...
|09-07-2019, 17:59
| >>>
|Майже п’ять мільйонів гривень надійшло до місцевої казни Львівщини плати за ліцензії за перший місяць 2019 року...
|09-07-2019, 12:56
| >>>
|У ПУНКТІ ПРОПУСКУ «СОЛОТВИНО» УКРАЇНЕЦЬ ПРЕД’ЯВИВ ПРИКОРДОННИКАМ ЧУЖИЙ ПАСПОРТ...
|09-07-2019, 12:50
| >>>
|