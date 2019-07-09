|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В Ужгороді вилучено партію спортивного харчування вартістю 6,5 млн грн
|Суспільство | 08-07-2019, 18:50
| 0 168
|
|Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області вилучено з незаконного обігу велику партію спортивного харчування, ввезеного в Україну без сплати митних платежів.
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області вилучено з незаконного обігу велику партію спортивного харчування, ввезеного в Україну без сплати митних платежів.
В рамках проведення операцій «Рубіж», «Мережа», «Бастіон» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які ввозили в Україну спортивне харчування (у формі таблеток та порошків) подрібненими партіями, без сплати митних платежів. У подальшому вказаний товар реалізовували через спеціалізований сайт у мережі Інтернет по всій території України за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.
На підставі ухвали суду в складському приміщенні, яке орендувалось та використовувалось фігурантами, проведено обшук, за результатами якого з незаконного обігу вилучено партію спортивного харчування невідомого походження у формі таблеток та порошків та комп’ютерну техніку.
40 тис. 398 одиниць вилученого спортивного харчування орієнтовною вартістю 6,5 млн грн передано на відповідальне зберігання.
Триває слідство.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|На території Державного історико-культурного заповідника Тустань відкриють нову локацію віртуальної реальності...
|09-07-2019, 18:22
| >>>
|За шість місяців на Закарпатті сплачено понад 2,2 млрд грн ЄСВ...
|09-07-2019, 18:18
| >>>
|Майже тридцять два мільйони гривень надійшло до місцевої казни Львівщини плати за ліцензії за перше півріччя 2019 року...
|09-07-2019, 18:07
| >>>
|НА КОРДОНІ ЧЕЗЕЗ 120 ПАЧОК СИГАРЕТ ІНОЗЕМЕЦЬ ВТРАТИВ АВТО...
|09-07-2019, 18:04
| >>>
|Громадяни повинні сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у декларації про майновий стан і доходи, до 31 липня (включно)...
|09-07-2019, 17:59
| >>>
|Майже п’ять мільйонів гривень надійшло до місцевої казни Львівщини плати за ліцензії за перший місяць 2019 року...
|09-07-2019, 12:56
| >>>
|У ПУНКТІ ПРОПУСКУ «СОЛОТВИНО» УКРАЇНЕЦЬ ПРЕД’ЯВИВ ПРИКОРДОННИКАМ ЧУЖИЙ ПАСПОРТ...
|09-07-2019, 12:50
| >>>
|