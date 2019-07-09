Гройсман звинуватив Порошенка у скандалі щодо участі Климпуш-Цинцадзе у саміті Україна-ЄС Суспільство | 09-07-2019, 07:03 0 72 Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що віце-прем'єрка з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, "автором" якого він назвав колишнього президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.



Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що віце-прем'єрка з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, "автором" якого він назвав колишнього президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.



Про це Гройсман сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".



"Те, що сталося, на мій погляд, має лише одну причину. Замість того, щоб передзвонити мені і сказати, що є якась технічна проблема, когось не пускають. Я вжив би заходів, щоб врегулювати цю проблему, якщо б я про неї знав. Замість цього віце-прем'єр-міністр йде і влаштовує скандал прямо на вході в Маріїнський палац.



Як тільки вона влаштовує скандал, поруч випадково опиняються дві камери - "5 каналу" і каналу "Прямий", - заявив прем'єр.



"Мене це наводить на думки, що було бажання не взяти участь в роботі саміту, а було бажання влаштувати політичний скандал. Що і сталося. Автора цього скандалу я знаю. Це Петро Олексійович Порошенко, на превеликий жаль.



Я з подібними кроками вже зустрічався. І всі 2,5 року на посаді прем'єр-міністра час від часу такі підкилимні, брудні, дрібні інтриги спрямовувались на мою адресу", - додав Гройсман.



За його словами, він дізнався про ситуацію з недопуском Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС з інтернету.



Він також зазначив, що цей саміт - президентського рівня, і склад делегації формує Офіс президента України.



"Очевидно, що поряд з іншими віце-прем'єрами могла бути і Іванна Климпуш-Цинцадзе. Але сталося те, що сталося", - заявив він.



Нагадаємо:



Віце-прем'єрку з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у понеділок не пустили на саміт Україна-ЄС.



Вона звинуватила прем’єра Гройсмана у тому, що він викреслив її з-поміж учасників зустрічі.