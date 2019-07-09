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Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ блокує розслідування справ Майдану в регіонах
|Суспільство | 09-07-2019, 07:07
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|"Фактично, це розслідування в областях на сьогоднішній день не здійснюється. Велика кількість кримінальних проваджень закрита і закрита безпідставно"
З приходом Сергія Кізя на посаду начальника департаменту ГПУ з організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, робота щодо розслідування справ Майдану в регіонах була заблокована.
Про це в ефірі "Громадського" заявив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
"Фактично, це розслідування в областях на сьогоднішній день не здійснюється. Велика кількість кримінальних проваджень закрита і закрита безпідставно", - підкреслив він.
За його словами, до повноважень департаменту спецрозслідувань входило вивчення матеріалів цих проваджень і надання рекомендацій щодо них.
"Саме з приходом на посаду начальника департаменту того ж самого Кізя, вже фактично впродовж останніх півроку, така робота була заблокована.
Тобто жодна постанова, незаконна на нашу думку, де було закрито кримінальне провадження в областях, не була скасована, жодні рекомендації щодо розслідування цих кримінальних проваджень не були виконані і зараз, останнім часом, нам взагалі перестали давати для вивчення ці кримінальні провадження", - зазначив Горбатюк.
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