Разумков сказав, що говоритиме російською на ефірах, поки триває окупація Донбасу і Криму Суспільство | 09-07-2019, 07:09 0 91 Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що публічно розмовлятиме російською, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму - щоб ні в кого не виникло бажання захищати його від "утисків".



Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.



Відповідаючи на питання Ірини Геращенко, чи є для "Слуги народу" цінністю українська мова, Разумков, який на ефірах говорить російською, перейшов на українську.



"Я не впевнений, що українська мова сьогодні є головною проблемою українського суспільства. Якщо ми говоримо про захист державної мови, то, звісно, захищати і розвивати державну мову треба.



Але, я вважаю, не тими механізмами та пропозиціями, які використовували представники попередньої команди. Якщо ми говоримо про популяризацію мови, то треба було йти шляхом створення умов для того, щоб сьогодні більш широко використовувалась державна мова. Це не було зроблено, ми пішли шляхом кнута", - зазначив він.



"Якщо ми говоримо про мою українську мову, то моя позиція була озвучена дуже багато разів: я казав, що поки в нас є окуповані території на сході держави і анексований Крим, я під час ефірів використовую російську мову, щоб ніхто не забажав приходити і мене тут "захищати". У мене все непогано як у людини, яка розмовляє російською", - розповів політик.