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Туск закликав Росію звільнити Сенцова і всіх незаконно ув’язнених українців
|Суспільство | 09-07-2019, 07:12
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|Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова і всіх незаконно затриманих в Росії і Криму українців.
Про це він заявив за підсумками 21-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"На останніх самітах я згадував про Олега Сенцова. У грудні він став лауреатом премії Сахарова, яку Європарламент присуджує тим хто присвятив своє життя захисту прав людини і свободи думки" - зазначив Туск.
"На жаль, Олег досі у в’язниці і я поновлюю наш заклик до Росії звільнити його і всіх незаконно затриманих українців у РФ і на Кримському півострові" - підкреслив він.
Нагадаємо, 12 грудня минулого року у Страсбурзі вручили премію Європарламенту імені Андрія Сахарова, лауреатом якої став український режисер Олег Сенцов, ув’язнений в Росії.
Премію замість Олега Сенцова отримала сестра політв’язня Наталія Каплан.
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