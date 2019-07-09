Туск закликав Росію звільнити Сенцова і всіх незаконно ув’язнених українців Суспільство | 09-07-2019, 07:12 0 91 Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова і всіх незаконно затриманих в Росії і Криму українців.



Про це він заявив за підсумками 21-го саміту Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".



"На останніх самітах я згадував про Олега Сенцова. У грудні він став лауреатом премії Сахарова, яку Європарламент присуджує тим хто присвятив своє життя захисту прав людини і свободи думки" - зазначив Туск.



"На жаль, Олег досі у в’язниці і я поновлюю наш заклик до Росії звільнити його і всіх незаконно затриманих українців у РФ і на Кримському півострові" - підкреслив він.



Нагадаємо, 12 грудня минулого року у Страсбурзі вручили премію Європарламенту імені Андрія Сахарова, лауреатом якої став український режисер Олег Сенцов, ув’язнений в Росії.



Премію замість Олега Сенцова отримала сестра політв’язня Наталія Каплан.