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Рейтинг Трампа піднявся до рекордної позначки
|Суспільство | 09-07-2019, 07:13
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|Рейтинг президента США Дональда Трампа сягнув рекордної позначки за весь час його президентства - 44% опитаних американців схвалюють його роботу.
Про це свідчать результати опитування, проведеного газетою The Washington Post і каналом ABC News.
"44% опитаних схвально оцінюють роботу президента, 53% - не підтримують його діяльність. Таким чином, рейтинг Трампа підвищився на 5% у порівнянні з квітнем, коли його діяльність позитивно оцінювали 39% респондентів", - йдеться у повідомленні.
Опитування показало, що 51% опитаних задоволені економічною політикою Трампа, 42% - не задоволені.
Майже 47% респондентів вважають, що президент США більшою мірою чи частково відповідальний за зміцнення економіки, тоді, як 48% вважають, що у цьому мало або взагалі нема його заслуги.
При цьому, 65% опитаних заявили, що поведінка Трампа не відповідає стандартам посади президента, а 28% вважають його поведінку "доречною і правильною".
Підкреслюється, що 59% респондентів проти запуску процедури імпічменту Трампа - цей показник збільшився на 13 відсотків у порівнянні з серпнем минулого року. 37% опитаних підтримують імпічмент.
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