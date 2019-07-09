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Уряд Швеції планує заборонити пластикові стаканчики
|Суспільство | 09-07-2019, 07:15
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|Уряд Швеції розгляне питання про заборону на пластикові стаканчики і контейнери для харчових продуктів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swedish Radio.
Правлячі соціал-демократи і партія "Зелених" домовилися з партією "Центр" і ліберальними партіями про початок урядового обговорення заборони.
"Зараз ми випереджаємо директиву ЄС з пластику і вивчаємо, чи можна заборонити пластикові стаканчики, а також чи можна заборонити контейнери для харчових продуктів для одноразового використання", - сказала міністр охорони навколишнього середовища Ізабелла Льовен.
Міністр додала, що пластикові вироби повинні бути замінені іншими матеріалами, наприклад, з паперу.
Уряд розгляне такі варіанти, як вимога, щоб ресторани і магазини упаковували продукти в контейнери, принесені покупцями.
Заборона ЄС на одноразові предмети, такі як пластикові столові прилади і пластикові тарілкима, має бути введений в дію в 2021 році.
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