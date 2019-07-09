Уряд Швеції планує заборонити пластикові стаканчики Суспільство | 09-07-2019, 07:15 0 103 Уряд Швеції розгляне питання про заборону на пластикові стаканчики і контейнери для харчових продуктів.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swedish Radio.



Правлячі соціал-демократи і партія "Зелених" домовилися з партією "Центр" і ліберальними партіями про початок урядового обговорення заборони.



"Зараз ми випереджаємо директиву ЄС з пластику і вивчаємо, чи можна заборонити пластикові стаканчики, а також чи можна заборонити контейнери для харчових продуктів для одноразового використання", - сказала міністр охорони навколишнього середовища Ізабелла Льовен.



Міністр додала, що пластикові вироби повинні бути замінені іншими матеріалами, наприклад, з паперу.



Уряд розгляне такі варіанти, як вимога, щоб ресторани і магазини упаковували продукти в контейнери, принесені покупцями.



Заборона ЄС на одноразові предмети, такі як пластикові столові прилади і пластикові тарілкима, має бути введений в дію в 2021 році.