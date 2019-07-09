МінТОТ розробило посібник із термінами щодо конфлікту на Донбасі Суспільство | 09-07-2019, 07:16 0 108 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України розробило посібник "АБВ… Збройний конфлікт в термінах (путівник для України)" із термінологією щодо конфлікту на Донбасі.



Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України розробило посібник "АБВ… Збройний конфлікт в термінах (путівник для України)" із термінологією щодо конфлікту на Донбасі. Його створили для ЗМІ, політиків та представників влади.



Про це повідомляє прес-служба міністерства.



У відомстві пояснили, що створення такого посібника обумовлене тим, що інформаційний простір "перенасичений різними, часом, діаметрально протилежними поняттями, думками та оцінками".



"Цей посібник - перша змістовна праця, яка базується на законодавстві України та документах Міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.



"Чим краще ми розуміємо, що відбувається і чому - тим швидше ми рухатимемось у напрямку розв’язання конфлікту і повернення стійкого миру, а також зможемо це просто та коректно пояснити суспільству", - заявив міністр Вадим Черниш.



За його словами, посібник допоможе "усім, хто так чи інакше працює з інформацією, комунікує з нашим суспільством, допомагає розібратися у складній термінології збройного конфлікту".