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МінТОТ розробило посібник із термінами щодо конфлікту на Донбасі
|Суспільство | 09-07-2019, 07:16
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|Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України розробило посібник "АБВ… Збройний конфлікт в термінах (путівник для України)" із термінологією щодо конфлікту на Донбасі.
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України розробило посібник "АБВ… Збройний конфлікт в термінах (путівник для України)" із термінологією щодо конфлікту на Донбасі. Його створили для ЗМІ, політиків та представників влади.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
У відомстві пояснили, що створення такого посібника обумовлене тим, що інформаційний простір "перенасичений різними, часом, діаметрально протилежними поняттями, думками та оцінками".
"Цей посібник - перша змістовна праця, яка базується на законодавстві України та документах Міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.
"Чим краще ми розуміємо, що відбувається і чому - тим швидше ми рухатимемось у напрямку розв’язання конфлікту і повернення стійкого миру, а також зможемо це просто та коректно пояснити суспільству", - заявив міністр Вадим Черниш.
За його словами, посібник допоможе "усім, хто так чи інакше працює з інформацією, комунікує з нашим суспільством, допомагає розібратися у складній термінології збройного конфлікту".
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