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САП погодила обвинувачення міністру й кільком головам ОДА
|Суспільство | 09-07-2019, 09:34
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|Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила звинувачення одному з міністрів та кільком головам обласних державних адміністрацій.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила звинувачення одному з міністрів та кільком головам обласних державних адміністрацій.
Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" 8 липня.
"Процес роботи триває, детективи працюють. Наприклад, сьогодні ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз задача детективів – належним чином вручити цю підозру", – сказав він.
"Також іде процес погодження, обговорюється процес повідомлення підозр деяким губернаторам, чинним поки що, суддям", – заявив Холодницький.
"Робота йде, і детективи свою роботу роблять, прокурори наглядають. Там, де є консенсус, де є достатня доказова база суспільство буде бачити результати публічно. Ми їх не будемо приховувати", – додав він.
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