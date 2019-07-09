У ПУНКТІ ПРОПУСКУ «СОЛОТВИНО» УКРАЇНЕЦЬ ПРЕД’ЯВИВ ПРИКОРДОННИКАМ ЧУЖИЙ ПАСПОРТ Суспільство | 09-07-2019, 12:50 0 93 Учора в пункті пропуску «Солотвино» прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який при перетині кордону надав для перевірки чужий паспорт.





Учора в пункті пропуску «Солотвино» прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який при перетині кордону надав для перевірки чужий паспорт.

36-річний українець пояснив прикордонникам, що під час перебування за кордоном порушив законодавство однієї з країн Європейського Союзу. Аби уникнути відповідальності, чоловік вирішив викрасти документи у свого знайомого та повернутися в Україну за чужим паспортом.

Оскільки чоловік здійснив правопорушення передбачене ч.1 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», на нього було складено протокол про адмінправопорушення.

Справу скеровано до суду.



