Майже п’ять мільйонів гривень надійшло до місцевої казни Львівщини плати за ліцензії за перший місяць 2019 року Суспільство | 09-07-2019, 12:56 0 151 Надходження до місцевого бюджету плати за ліцензії, що контролюють податкові органи склали 4 676,2 тис. гривень у січні 2019 року.



Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Львівській області надходження до місцевого бюджету плати за ліцензії, що контролюють податкові органи склали 4 676,2 тис. гривень у січні 2019 року. А це на 48,2 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За перший місяць 2019 року працівниками управління було видано 1 199 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (698 шт.) та тютюновими виробами (501 шт.), призупинено дію 202 ліцензій та анульовано 164 ліцензії.

