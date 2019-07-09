НА КОРДОНІ ЧЕЗЕЗ 120 ПАЧОК СИГАРЕТ ІНОЗЕМЕЦЬ ВТРАТИВ АВТО Суспільство | 09-07-2019, 18:04 0 89 На Закарпатті 29-річний іноземець втратив авто через спробу тютюнової контрабанди.



На Закарпатті 29-річний іноземець втратив авто через спробу тютюнової контрабанди.

Сьогодні, під час здійснення контрольних заходів в пункті пропуску «Дякове», прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками завадили спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнових виробів. Підозру наряду викликав автомобіль марки «Форд Фокус» 2008 року випуску, яким виїжджав з України громадянин Румунії.

Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, прикордонним нарядом було прийнято рішення про проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу. В ході огляду у конструктивних порожнинах розташованих в панелі приладів автівки, було виявлено 120 пачок тютюнових виробів .

Наразі на правопорушника складено протокол, а сам чоловік позбувся не тільки контрабандного тютюну, а й свого авто.

Сума оцінки транспортного засобу та сигарет наразі встановлюється.



