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НА КОРДОНІ ЧЕЗЕЗ 120 ПАЧОК СИГАРЕТ ІНОЗЕМЕЦЬ ВТРАТИВ АВТО
|Суспільство | 09-07-2019, 18:04
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|На Закарпатті 29-річний іноземець втратив авто через спробу тютюнової контрабанди.
На Закарпатті 29-річний іноземець втратив авто через спробу тютюнової контрабанди.
Сьогодні, під час здійснення контрольних заходів в пункті пропуску «Дякове», прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками завадили спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнових виробів. Підозру наряду викликав автомобіль марки «Форд Фокус» 2008 року випуску, яким виїжджав з України громадянин Румунії.
Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, прикордонним нарядом було прийнято рішення про проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу. В ході огляду у конструктивних порожнинах розташованих в панелі приладів автівки, було виявлено 120 пачок тютюнових виробів .
Наразі на правопорушника складено протокол, а сам чоловік позбувся не тільки контрабандного тютюну, а й свого авто.
Сума оцінки транспортного засобу та сигарет наразі встановлюється.
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