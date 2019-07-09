Майже тридцять два мільйони гривень надійшло до місцевої казни Львівщини плати за ліцензії за перше півріччя 2019 року Суспільство | 09-07-2019, 18:07 0 90 За шість місяців цього року надходження становлять 31 701 тис. гривень.



Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Львівській області надходження до місцевого бюджету за червень 2019 року по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи склали 5 825,6 тис. гривень.

За шість місяців цього року надходження становлять 31 701 тис. гривень.

Працівниками управління за січень-червень видано 7 721 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (4 531шт.) та тютюновими виробами (3 190 шт.), призупинено дію 982 ліцензій та анульовано 1 098 ліцензій.

Проведено 508 фактичних перевірок діяльності суб’єктів господарювання, за результатами яких донараховано 3 182,5 тис. грн., сплачено 1 051,5 тис. гривень.



