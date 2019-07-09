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За шість місяців на Закарпатті сплачено понад 2,2 млрд грн ЄСВ
|Суспільство | 09-07-2019, 18:18
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|Майже 2 млрд 250 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплатили суб’єкти господарювання Закарпатської області впродовж січня-червня 2019 року.
Майже 2 млрд 250 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплатили суб’єкти господарювання Закарпатської області впродовж січня-червня 2019 року.
Ця сума перевищило очікувані надходження ЄСВ на 54,7 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, приріст єдиного внеску склав 371,1 млн грн.
У червні цьогоріч надходження ЄСВ від платників області склали 447,4 млн гривень. Порівняно з червнем минулого року сплата платежу зросла на 57 млн грн.
Нагадуємо, що платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати внесок. У разі виявлення своєчасно несплачених сум страхових внесків, платники зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх. Варто зауважити, що відповідно до чинного законодавства ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
Зауважимо, що за наявності в особи одночасно зобов’язань зі сплати єдиного внеску, зобов’язань зі сплати податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами – сплата ЄСВ виконується в першу чергу і має пріоритет перед усіма іншими, крім зобов’язань з виплати заробітної плати.
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