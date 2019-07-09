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На території Державного історико-культурного заповідника Тустань відкриють нову локацію віртуальної реальності
|Суспільство | 09-07-2019, 18:22
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|На території Державного історико-культурного заповідника Тустань відкриють нову локацію віртуальної реальності. Це проект, що дозволяє з висоти пташиного польоту побачити середньовічну наскельну дерев’яну фортецю ІХ—ХVІ сторіччя Тустань, залишки якої розташовані в Українських Карпатах.
Атракція, створена у партнерстві з компанією SoftServe за фінансової підтримки Українського Культурного Фонду, сприятиме підвищенню інтересу до історії цього місця та популяризації заповідника.
На презентації, яка відбудеться завтра, 10 липня, розробники проекту розкажуть про технічну складову — що потрібно було, щоб проект вдався, скільки часу на це пішло та які технології застосовувалися, а керівники заповідника поділяться своїм досвідом, як запускати інноваційні проекти в українських музеях, навіщо це українській культурі та як допомагає привернути увагу аудиторії.
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