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На місці загибелі радянського підводного човна в Норвезькому морі знайшли витік радіації
|Суспільство | 10-07-2019, 07:05
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Норвезькі дослідники виявили можливий витік радіації на місці загибелі радянського атомного підводного човна K-278 "Комсомолець" в Норвезькому морі.
Норвезькі дослідники виявили можливий витік радіації на місці загибелі радянського атомного підводного човна K-278 "Комсомолець" в Норвезькому морі.
Про це, посилаючись на місцевий телеканал ТV2, пише Медуза.
8 липня фахівці, що знаходяться на борту дослідницького судна "G.O. Sars", взяли проби води з вентиляційної труби на підводному човні. Попереднє дослідження показало, що рівень радіації в 100 тисяч разів перевищує рівень радіації в чистій морській воді.
Всього дослідники взяли три проби води, в двох з них перевищення рівня радіації не виявлено.
Глава експедиції Хільда Еліза Хельдал зазначила, що це попередні результати, всі зразки додатково перевірять після закінчення експедиції. Вона додала, що витік радіації не загрожує рибальству в цьому районі.
Атомний підводний човен К-278 "Комсомолець" з підвищеною глибиною занурення затонув 7 квітня 1989 року після пожежі. З 69 членів екіпажу загинули 42 людини. Реактор підводного човна заглушили, при цьому в торпедних апаратах залишилися протичовнові ракети з ядерною бойовою частиною.
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