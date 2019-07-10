На місці загибелі радянського підводного човна в Норвезькому морі знайшли витік радіації Суспільство | 10-07-2019, 07:05 0 104

Норвезькі дослідники виявили можливий витік радіації на місці загибелі радянського атомного підводного човна K-278 "Комсомолець" в Норвезькому морі.



Норвезькі дослідники виявили можливий витік радіації на місці загибелі радянського атомного підводного човна K-278 "Комсомолець" в Норвезькому морі.



Про це, посилаючись на місцевий телеканал ТV2, пише Медуза.



8 липня фахівці, що знаходяться на борту дослідницького судна "G.O. Sars", взяли проби води з вентиляційної труби на підводному човні. Попереднє дослідження показало, що рівень радіації в 100 тисяч разів перевищує рівень радіації в чистій морській воді.



Всього дослідники взяли три проби води, в двох з них перевищення рівня радіації не виявлено.



Глава експедиції Хільда ​​Еліза Хельдал зазначила, що це попередні результати, всі зразки додатково перевірять після закінчення експедиції. Вона додала, що витік радіації не загрожує рибальству в цьому районі.



Атомний підводний човен К-278 "Комсомолець" з підвищеною глибиною занурення затонув 7 квітня 1989 року після пожежі. З 69 членів екіпажу загинули 42 людини. Реактор підводного човна заглушили, при цьому в торпедних апаратах залишилися протичовнові ракети з ядерною бойовою частиною.

