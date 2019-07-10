Клімкін впевнений, що Путін скоро поверне моряків, але не просто так Суспільство | 10-07-2019, 07:08 0 99 Точку зору висловив міністр іноземних справ Павло Клімкін в ефірі програми "PRIME:Муждабаєв" на телеканалі ATR.



24 військовополонених українських моряка, які незаконно утримуються в РФ, будуть звільнені найближчим часом. В обмін на це президент РФ спробує отримати якомога більше політичних преференцій.



Таку точку зору висловив міністр іноземних справ Павло Клімкін в ефірі програми "PRIME:Муждабаєв" на телеканалі ATR.



"Я впевнений, що їх (військовополонених моряків - ред.) звільнять, при чому найближчим часом", - заявив він.



"Але для Путіна важливо вирішити це питання, це моя особиста думка, - в контексті саміту G7, в контексті того, що будуть зустрічі щодо Донбасу, можливо в нормандському форматі. Він спробує це використати саме в цьому контексті. Також, звичайно, для нього дуже важливо, щоб в Європі солідарність з приводу санкцій зменшувалася. Він буде бити на кінець року. Путіну абсолютно паралельно, хто тут сидить (російські ув'язнені в Україні - ред.). Його це не цікавить. Його цікавить отримання кращого положення для підняття ставок", - пояснив Клімкін.



"Я неодноразово говорив, що він використовує хлопців (військовополонених моряків - ред.) як розмінну монету. Його кінцева мета - санкції і визнання Росії як країни, яка потрапляє в "нормальність". А друге - це воля дій і можливість діяти в Україні на розкол і федералізацію", - додав міністр.