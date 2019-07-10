|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Курс гривні зміцнюється, вартість долара досягла мінімуму із 2017 року
|Суспільство | 10-07-2019, 07:44
| 0 102
|
|Вартість долара досягла свого мінімуму із 30 серпня 2017 року.
Вартість долара досягла свого мінімуму із 30 серпня 2017 року.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
На 10 липня курс долара встановлений на рівні 25 гривень 48 копійок.
Євро здешевшав до 28 гривень 56 копійок. Це мінімум із 18 квітня 2017 року.
|
|