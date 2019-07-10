Війна на сході: окупанти здійснили 27 обстрілів за добу і зазнали втрат Суспільство | 10-07-2019, 09:29 0 133 Минулої доби збройні формування Російської Федерації 27 разів порушили режим припинення вогню.



Минулої доби збройні формування Російської Федерації 27 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:



- чотири рази поблизу Штрокиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- біля Ломакиного – з артилерійської системи калібру 122 мм;

- двічі неподалік Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм та автоматичних гранатометів;

- два рази околиці Новомихайлівки – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;

- двічі в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів;

- поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

- п'ять разів поряд Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- неподалік Харчовика – з автоматичного гранатомету;

- околиці Чермалика – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 8 разів:



- двічі поблизу Трвневого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- три рази біля Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм;

- неподалік Зайцевого – з міномету калібру 82 мм;

- в районі населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

- околиці Новгородського – з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.



В результаті ворожих обстрілів п'ять військовослужбовців отримали поранення та четверо – бойові травми. Військові зазначають, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.



За даними розвідки, 9 липня трьох окупантів знищено та трьох поранено.



Від початку поточної доби, 10 липня, ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників біля Мар'їнки – з міномету калібру 120 мм.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:



- двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм;

- поблизу Причепилівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

- околиці Новотошківського – з артилерійської системи калібру 122 мм.



У штабі наголошують, що Об'єднані сили контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.