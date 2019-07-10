Голова МЗС Британії відповів Трампу на "зневажливу" заяву про Мей Суспільство | 10-07-2019, 09:36 0 95 Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант відповів у вівторок Дональду Трампу за критику британського посла в Сполучених Штатах і прем'єр-міністра Терези Мей.



Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант відповів у вівторок Дональду Трампу за критику британського посла в Сполучених Штатах і прем'єр-міністра Терези Мей. Хант зробив заяву у відповідь на останню словесну атаку Трампа проти Мей і посла Кіма Даррока, який у викладеному у ЗМІ дипломатичному листуванні називав Трампа "невмілим" і "некомпетентним".



У серії твітів Трамп розкритикував Мей за її стратегію щодо Brexit, заявивши, що вона створила "безлад". Він також заявив у понеділок, що Білий дім більше не працюватиме з Дарроком.



Хант написав, що коментарі Трампа "є зневажливими і хибними стосовно нашого прем'єр-міністра і моєї країни".



Хант заявив, що американські дипломати дають свої приватні думки держсекретареві Майку Помпео, як і британські дипломати зробили те ж саме своїм начальникам у Лондоні.



"Ви казали, що британсько-американський альянс є найвеличнішим в історії, і я згоден. Але союзники повинні ставитися один до одного з повагою, як і Тереза Мей завжди робила це стосовно вас", - зазначив Хант.



"Посли призначаються урядом Великої Британії, і якщо я стану прем'єром, наш посол залишиться", - додав він.



Хант веде боротьбу зі своїм попередником, ексміністром закордонних справ Борисом Джонсоном, за посаду прем'єр-міністра Великої Британії і лідера партії консерваторів.