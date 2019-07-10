Закарпатська митниця ДФС спрямувала до бюджету понад 3,3 млрд гривень Суспільство | 10-07-2019, 13:05 0 90 Протягом першого півріччя 2019 року Закарпатською митницею ДФС спрямовано до держбюджету 3 млрд 331 млн грн митних платежів.



Протягом першого півріччя 2019 року Закарпатською митницею ДФС спрямовано до держбюджету 3 млрд 331 млн грн митних платежів. Фактичні перерахування за підсумками роботи впродовж січня-червня 2019 року зросли відносно аналогічного періоду 2018 року на 644,9 млн грн.

Серед товарів, які були бюджетоформуючими за вказаний час: автомобілі легкові, кузови для моторних транспортних засобів, машини автоматичного оброблення інформації, трактори, частини та пристрої моторних транспортних засобів.

Варто зазначити, що характерним для митниці є наявність у структурі доходів значної питомої ваги податків, сплачених суб’єктами ЗЕД, які за основним місцем акредитації не належать до зони діяльності Закарпатської митниці ДФС. Вони використовують зручне місце розташування митниці та професійний сервіс її фахівців. Загалом на обліку у Закарпатській митниці ДФС наразі перебуває 4 642 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Загальний товарообіг протягом першого півріччя цього року склав 1 млрд 684 млн дол. США й порівняно з аналогічним періодом 2018 року зменшився на 9,7 %. Зокрема, статистичний імпорт товарів зменшився на 10,3% порівняно з аналогічним показником минулого року і склав 897,4 млрд дол. США. На 8,9% зменшились обсяги експортних операцій і становили 786,3 млн дол. США.

Упродовж січня-червня 2019 року через митний кордон у зоні діяльності Закарпатської митниці пропущено 11 млн 215 тис. тонн вантажів, в тому числі 1 млн 361 тис. тонн – на імпорт та 9 млн 853 тис. тонн – на експорт.

Зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 68 країн світу. Серед країн, з якими межує Україна в Закарпатській області, найбільший обсяг експортно-імпортних операцій протягом січня-червня 2019 року здійснено з Угорщиною (23 млрд 28 млн грн), Польщею (2 млрд 902 млн грн) та Словаччиною (2 млрд 826 млн грн).

