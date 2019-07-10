Понад 730 мільйонів гривень надійшло акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на Львівщині за I півріччя 2019 року Суспільство | 10-07-2019, 13:09 0 90 За перше півріччя 2019 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 730 403,2 тис. гривень.



Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Львівській області у червні 2019 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 216 862,4 тис.грн. що на 5 935,6 тис. грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

За перше півріччя 2019 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 730 403,2 тис. гривень.



