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Понад 730 мільйонів гривень надійшло акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на Львівщині за I півріччя 2019 року
|Суспільство | 10-07-2019, 13:09
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|За перше півріччя 2019 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 730 403,2 тис. гривень.
Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Львівській області у червні 2019 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 216 862,4 тис.грн. що на 5 935,6 тис. грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
За перше півріччя 2019 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 730 403,2 тис. гривень.
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