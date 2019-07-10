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Цієї суботи у Львові відбудеться 70-й етап Чемпіонської серії з автослалому

Суспільство | 10-07-2019, 15:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    
Цієї суботи у Львові відбудеться 70-й етап Чемпіонської серії з автослалому
Громадська організація Drive City та Федерація автослалому України проводять у Львові 4-ий в сезоні 2019 та 70-й загалом ювілейний етап Чемпіонської серії з автослалому.

«13 липня ми, громадська організація Drive City, під егідою Федерації автослалому України будемо проводити 4-й в цьому сезоні етап Чемпіонської серії з автослалому. Так співпало, що ми приймаємо цьогоріч 70-ий ювілейний етап», — зазначає голова громадської організації Drive City Марина Временова.

Автослалом — це один із найдемократичніших та найбезпечніших видів автоспорту, що включає повороти («змійки»), розвороти на 180 градусів заднім та переднім ходом, тощо. Найбільше значення має точність виконання елементів та водійська майстерність.

«Автослалом — це доступний вид автомобільного спорту, в ньому може брати участь будь-хто, немає жорстких вимог до автомобілів, вміння пілотів чи їхнього одягу. Є базові правила, які підходять навіть для простих та стандартних автомобілів та пілотів, які можуть ознайомитися з початковим рівнем світу автоспорту. Є обгороджена площадка та фігурка, яка видається за тиждень чи два до проведення змагань, тому люди мають можливість потренуватись та її вивчити. Враховуються швидкість та точність проходження. За збиті перешкоди (конуси, фішки) нараховуються штрафи. Фігурка складається з базових елементів, які зазвичай використовуються в швидкісному маневруванні», — розповідає майстер спорту, учасник змагань з автослалому Маркіян Клименко.

Участь у змаганнях візьмуть автоспортсмени з різних міст України, зокрема з Тернополя, Івано-Франківська, Києва, Винниці, Хмельницького. Серед попередньо заявлених учасників є чемпіони та призери різних автоспортивних турнірів України.

«Львів має реноме спортивної столиці, тому велике дякую організаторам за те, що ви проводять дійсно хороший і класний івент. На мою думку, це найвидовищніша частинка автомобільного спорту, тому це чудово, що її проводять в нашому місті. Хочу зазначити, що такі види спорту стимулюють спортивну культуру, де люди приходять з дітьми. В нас є велика проблема — затягнути людей на спортивні івенти. Це власне те, з чим зараз працює наше управління, ми хочемо повернути спортивну культуру назад, щоб люди ходили на такі спортивні заходи, тому ми завжди будемо підтримувати такі заходи», — розповідає начальник управління молоді та спорту ЛМР Антон Нікулін.

«Якщо ми говоримо про культуру спорту, то в нашій галузі з цим величезні проблеми, бо у людей немає розуміння культури автоспорту, 5 років ми вже працюємо з тим, що автоспорт — це безпечно, красиво та якісно», — додає голова громадської організації Drive City Марина Временова.

В програмі етапу заплановано заїзди учасників змагань — коротка та основна гонка + показові виступи. Також на змаганнях функціонуватиме експозиційна зона, де будуть представлені «бойові» авто з інших дисциплін (ралі, дріфт) і всі бажаючі зможуть їх оглянути та зробити фото.

Етап Чемпіонської серії з автослалому відбудеться у суботу, 13 липня, о 16.00 за адресою: вул. Мазепи, 1Б, паркінг СТРЦ Спартак.
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