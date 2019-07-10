Реєструвати РРО стало простіше Суспільство | 10-07-2019, 15:58 0 121 Головне управління ДФС у Львівській області нагадує платникам податків, що спрощено процедуру реєстрації реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО).





Головне управління ДФС у Львівській області нагадує платникам податків, що спрощено процедуру реєстрації реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО).

Реєстрація РРО здійснюється на підставі заяви. Така заява може подаватися через приватну частину (особистий кабінет) Електронного кабінету з використанням електронного цифрового підпису будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів.

В меню «Введення звітності» необхідно обрати потрібну форму заяви: заповнити її, підписати та надіслати.

Підтвердженням подання заяви до фіскальної служби є отримання першої квитанції в електронному вигляді, в якій зафіксовані дата та час подання заяви. Інформація про результати розгляду заяви надсилається в електронному вигляді у другій квитанції. Переглянути відправлену заяву можна у вкладці «Вхідні/вихідні документи».

Інформацію про реєстри екземплярів РРО можна переглянути в Електронному кабінеті у розділі «Реєстри».



