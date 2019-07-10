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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Реєструвати РРО стало простіше
|Суспільство | 10-07-2019, 15:58
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|Головне управління ДФС у Львівській області нагадує платникам податків, що спрощено процедуру реєстрації реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО).
Головне управління ДФС у Львівській області нагадує платникам податків, що спрощено процедуру реєстрації реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО).
Реєстрація РРО здійснюється на підставі заяви. Така заява може подаватися через приватну частину (особистий кабінет) Електронного кабінету з використанням електронного цифрового підпису будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів.
В меню «Введення звітності» необхідно обрати потрібну форму заяви: заповнити її, підписати та надіслати.
Підтвердженням подання заяви до фіскальної служби є отримання першої квитанції в електронному вигляді, в якій зафіксовані дата та час подання заяви. Інформація про результати розгляду заяви надсилається в електронному вигляді у другій квитанції. Переглянути відправлену заяву можна у вкладці «Вхідні/вихідні документи».
Інформацію про реєстри екземплярів РРО можна переглянути в Електронному кабінеті у розділі «Реєстри».
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