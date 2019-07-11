"Так Кремль "виконує" Мінські угоди": МЗС України засудило обстріл автоколони на Донбасі Суспільство | 11-07-2019, 06:59 0 54 Міністерство закордонних справ України засудило обстріл вантажівки українських військових у районі Гранітного, у результаті якого загинув 1 військовослужбовець.



Міністерство закордонних справ України засудило обстріл вантажівки українських військових у районі Гранітного, у результаті якого загинув 1 військовослужбовець.



Речниця МЗС Катерина Зеленко наголосила, що "обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ є неприпустимим порушенням Мінських угод".



"Саме так Кремль "хоче" припинення вогню в Україні і "намагається з усіх сил виконувати" Мінські угоди. Боюся, що це не кінець. У дусі Ради Європи, Росія не зупиниться", - підкреслив заступник міністра Єгор Божок.



Нагадаємо:



В районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК був уражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. 1 український військовий загинув, ще 1 - отримав поранення середньої важкості.