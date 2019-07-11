Британія відмовила у візі співробітнику МЗС РФ Суспільство | 11-07-2019, 07:10 0 67 Британія не видала візу співробітнику російського МЗС, який був акредитований на конференції зі свободи ЗМІ.



Британія не видала візу співробітнику російського МЗС, який був акредитований на конференції зі свободи ЗМІ.



Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря російського посольства в Сполученому Королівстві, передає "Європейська правда".



Він зазначив, що видача віз російським дипломатам, що прямують у відрядження, залишається однією з проблем нинішніх відносин Лондона і Москви. "Але навіть в цих умовах невидача візи представнику МЗС Росії, який прямував на конференцію, виглядає дико. Британці самі запросили російську сторону взяти участь у конференції, самі акредитували російського делегата, а потім самі ж не видали йому візу, зірвавши поїздку", — сказав прес-секретар.



Дипломат додав, що раніше такі інциденти траплялися з США, які відмовляли у візах офіційним представникам, що прямували на заходи ООН.



Глобальна конференція зі свободи ЗМІ проходить в Лондоні 10 і 11 липня. Участь у ній візьмуть делегації з більш ніж 100 країн, у тому числі 60 міністрів і понад півтори тисячі журналістів, представників науки і активістів.



Російським телеканалу RT і агентству Sputnik в акредитації на форум відмовили, пояснивши це їхньою "активною роллю у поширенні дезінформації". Російське МЗС зажадало, щоб Лондон представив конкретні факти, на підставі яких було прийнято таке рішення.