Екстрадиція Фірташа: австрійське МЗС вивчає національні інтереси Суспільство | 11-07-2019, 07:13 0 80 Міністерство закордонних справ Австрії вивчає питання видачі США українського мільярдера Дмитра Фірташа, зокрема, аналізує, чи відповідає екстрадиція олігарха національним інтересам.



Міністерство закордонних справ Австрії вивчає питання видачі США українського мільярдера Дмитра Фірташа, зокрема, аналізує, чи відповідає екстрадиція олігарха національним інтересам.



Про це повідомляє DW з посиланням на Міністерство юстиції Австрії.



Зазначається, що питання екстрадиції Фірташа наразі перебуває в МЗС, яке сформує Мін'юсту свою офіційну позицію.



"Відповідно до австрійського законодавства, міністр юстиції має ухвалювати рішення "з урахуванням інтересів та міжнародних зобов'язань Республіки Австрія". Саме з цієї точки зору питання екстрадиції має оцінити МЗС", - йдеться у повідомленні.



Водночас в австрійському МЗС не відповіли на запит DW про часові рамки розгляду питання і про те, чи проводяться з цього приводу консультації зі Сполученими Штатами.