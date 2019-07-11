У Литві заблокують сайт пропагандистської агенції Sputnik Суспільство | 11-07-2019, 07:15 0 74 Литовська комісія теле- і радіомовлення вирішила заблокувати в Литві сайт російської інформаційної агенції Sputnik.



Литовська комісія теле- і радіомовлення вирішила заблокувати в Литві сайт російської інформаційної агенції Sputnik.

Комісія звернеться до суду з вимогою зобов'язати інтернет-провайдерів виключити можливість доступу до порталу sputniknews.lt.



Сайт агенції заблокують через порушення нею авторських прав.



Йдеться про несанкціонованою публікацією Sputnik публікацій Литовського національного мовного бюлетеня телерадіокомпанії LRT. LRT звернувся до комісії з відповідною скаргою 3 липня.

До цього телерадіокомпанія просила видалити несанкціонований публічно розміщений контент, захищений авторським правом, але він так і лишився загальнодоступним.



На момент звернення LRT агенцією опубліковано 1464 статті.



Рішення набуде чинності, якщо його затвердить Вільнюський окружний адміністративний суд.



Раніше заблокувати сайт Sputnik закликали депутати від партії "Союз Вітчизни-Християнські демократи Литви" Лаурінас Касчюнас і Аудронюс Ажубаліс. 18 червня вони заявили, що матеріали агентства "спотворюють реальність".