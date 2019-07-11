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Підозрюваного в організації вбивства "Сармата" залишили під вартою
|Суспільство | 11-07-2019, 07:16
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|Печерський суд залишив під вартою до 1 серпня Михайла Сігіду - підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка "Сармата".
Печерський суд залишив під вартою до 1 серпня Михайла Сігіду - підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка "Сармата".
Про це повідомляє "Громадське".
Але під вартою Сігіда перебуває в межах іншої справи - за підозрою у розбійному нападі в Маріуполі.
За даними слідства, 28 липня 2014 року він разом з двома іншими особами напали на потерпілого чоловіка, намагалися витягти його з машини, пошкодили її та заволоділи 10 тисячами доларів й іншим майном.
Нагадаємо:
У ніч з 6 на 7 червня Печерський суд Києва відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду – одного з підозрюваних в організації вбивства "Сармата".
У Генпрокуратурі сказали, що будуть оскаржувати це рішення суду.
12 червня Сігіду взяли під варту до 12 липня.
АТОвця та громадського активіста з Бердянська Віталія "Сармата" Олешка вбили пострілом у спину 31 липня 2018 року.
1 серпня поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві.
17 грудня стало відомо про ще одного затриманого – бізнесмена Бродського. Правоохоронці говорили, що він намагався вилетіти до Туреччини. Тоді чоловіка арештували.
9 серпня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.
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