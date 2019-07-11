Уряд Болгарії придбає у США 8 нових винищувачів F-16 Суспільство | 11-07-2019, 07:18 0 77 Уряд Болгарії вирішив купити вісім нових винищувачів F-16 в спробі замінити застарілі радянські літаки і привести свої ВПС у відповідність до стандартів НАТО.





Уряд дав доручення міністру оборони підписати контракт на закупівлю восьми багатофункціональних винищувачів F-16 Block 70.



Заступник міністра оборони Атанас Запрянов повідомив, що угода на $1,25 млрд включає в себе літаки, боєприпаси, обладнання та підготовку пілотів. Він сказав, що шість одномісних і два двомісні F-16 будуть поставлені до 2023 року.



Рішення все ще потребує парламентському схвалення, але очікується, що воно буде легко отримано, враховуючи, що правляча коаліція має більшість.



Болгарія вступила в НАТО в 2004 році.