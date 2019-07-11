Курс валют: гривня зробила різкий розворот Суспільство | 11-07-2019, 09:50 0 14 Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку



Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 11 липня на рівні 25,70 гривні.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,83 гривні (на 10 липня - 28,56 гривні).