Шторм у Греції забрав життя щонайменше 6 туристів, сотня постраждалих Суспільство | 11-07-2019, 09:54 0 8 Шестеро осіб різних національностей, зокрема двоє дітей, загинули і ще понад 100 людей отримали травми внаслідок штормових вітрів, дощів і градів, що вразили грецькі курорти в районі Халкідікі.



Шестеро осіб різних національностей, зокрема двоє дітей, загинули і ще понад 100 людей отримали травми внаслідок штормових вітрів, дощів і градів, що вразили грецькі курорти в районі Халкідікі пізно в середу, виривавши дерева та руйнуючи дахи, повідомили влада.

За словами медиків, вік пацієнтів, яків потрапили в клініку, коливається від 8 місяців до 70 років. У багатьох з них переломи. Деякі дістали травми голови внаслідок падіння дерев та інших предметів.

Серед загиблих - росіянин і його дворічний син, яких вбило дерево, що впало на них біля готелю, мати і син з Румунії, на яких впав дах, коли вони вечеряли, та подружня пара з Чехії, чий трейлер було знесено вітром. Їхній син дістав поранення, онук не постраждав, але перебуває в шоковому стані.

Така погана погода незвичайна для Греції, де літо, як правило, гаряче і сухе. Метеоролог Клеарксос Марусакіс описав умови як "вкрай незвичайні" для цього періоду року.

Влада оголосила в Халкідікі надзвичайний стан. У районі діяло не менше 140 пожежників.

