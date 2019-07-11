У Харкові відновили скандальний пам'ятник Жукову Суспільство | 11-07-2019, 09:56 0 5 У Харкові повернули на місце пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.



У Харкові повернули на місце пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.



Про це повідомив мер міста Геннадій Кернес в Facebook.



"Як і обіцяв – сьогодні повернули на місце", - написав міський голова і виклав фото відновленого пам'ятника.



Думка коментаторів з цього питання розділилися. Одні вітали таке рішення влади, інші дивувалися, навіщо повернули заборонений законом пам'ятник.



Також користувачі відзначали, що краще б Кернес виділив гроші на ремонт житлового фонду або навів порядок в транспортній галузі.