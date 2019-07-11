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Цієї неділі у Львові відбудеться фестиваль «Жінка. Сім’я. Кар’єра»

Суспільство | 11-07-2019, 13:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    
Спілка жінок Львівщини запрошує цієї неділі, 14 липня, на фестиваль «Жінка. Сім’я. Кар’єра». Подія відбудеться на площі перед Центром Довженка з 12.30 до 17.00 год. Організатори обіцяють багато позитивних емоцій, натхненних виступів, корисних розмов.

Працюватимуть різні сектори:

Робимо разом своїми руками (пряники, ляльки мотанки, аплікації)
13.30 — 16.30

Психологія порозуміння
13.30 — 14.10 (ключ до серця підлітка)

13.30−14.10 (світ дитини: особливості становлення)

15.00 — 15.40 (ключ до серця підлітка)

15.00−15.40 (світ дитини: особливості становлення)

Рухова активність (вправи від запобігання сколіозу), беріть карімати і зручний одяг)
13.30−14.00

14.30−15.00

Здорове харчування (зустріч- лекція з нутріціологом)
13.30- 14.00

15.00−15.30

Роль сім’ї: цінності, виклики і можливості (дискусія і цікаві зустрічі)
14.10−15.00

Детальна програма фестивалю — тут: https://www.facebook.com/unionofwomenoflviv/posts/834998793548731
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