Цієї неділі у Львові відбудеться фестиваль «Жінка. Сім’я. Кар’єра» Суспільство | 11-07-2019, 13:35 0 91 Спілка жінок Львівщини запрошує цієї неділі, 14 липня, на фестиваль «Жінка. Сім’я. Кар’єра». Подія відбудеться на площі перед Центром Довженка з 12.30 до 17.00 год. Організатори обіцяють багато позитивних емоцій, натхненних виступів, корисних розмов.



Працюватимуть різні сектори:



Робимо разом своїми руками (пряники, ляльки мотанки, аплікації)

13.30 — 16.30



Психологія порозуміння

13.30 — 14.10 (ключ до серця підлітка)



13.30−14.10 (світ дитини: особливості становлення)



15.00 — 15.40 (ключ до серця підлітка)



15.00−15.40 (світ дитини: особливості становлення)



Рухова активність (вправи від запобігання сколіозу), беріть карімати і зручний одяг)

13.30−14.00



14.30−15.00



Здорове харчування (зустріч- лекція з нутріціологом)

13.30- 14.00



15.00−15.30



Роль сім’ї: цінності, виклики і можливості (дискусія і цікаві зустрічі)

14.10−15.00



Детальна програма фестивалю — тут: https://www.facebook.com/unionofwomenoflviv/posts/834998793548731