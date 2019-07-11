Формування лісів майбутнього Суспільство | 11-07-2019, 13:37 0 140 У Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбулась робоча нарада головних лісничих державних лісогосподарських підприємств області



У Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбулась робоча нарада головних лісничих державних лісогосподарських підприємств області, на якій розглядалось питання щодо ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

В лісогосподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ є значний досвід у проведенні вибіркових рубань, зокрема рубок переформування. Перші науково-виробничі стаціонари, які були закладені більше 10 років тому за участі науковців Національного лісотехнічного університету України та спеціалістів управління, показали дуже добрі результати.

Нещодавно делегація спеціалістів управління та головних лісничих підприємств відвідали 5 підприємств Німеччини, де ознайомились з проведенням рубок переформування в похідних ялинових та соснових лісах Німеччини.

Досвід проведення рубок переформування лісівники Львівщини також вивчали у своїх колег Польщі та Швейцарії.

Лісівники Львівщини твердо переконані у правильному виборі напрямку веденні лісового господарства, який базується на вибірковій системі рубок.

За результатами наради було намічено конкретні кроки впровадження рубок переформування в лісових насадженнях гірської частини області, Малого Полісся та Опілля, а також лісовідновні заходи у вражених хворобами і шкідниками насадженнях, в яких були проведені вибіркові санітарні рубки.

За підсумками наради виданий наказ щодо продовження робіт з впровадження наближеного до природи лісівництва.



