На 36,5 % зменшилась кількість податкових перевірок на Львівщині Суспільство | 11-07-2019, 13:49 0 96 Управлінням аудиту ГУ ДФС у Львівській області впродовж першого півріччя 2019 року проведено 374 перевірки



Управлінням аудиту ГУ ДФС у Львівській області впродовж першого півріччя 2019 року проведено 374 перевірки, що на 215 перевірок або на 36,5 % менше, ніж за відповідний період минулого року. Узгоджено результати 348 перевірок. Крім цього, у січні-червні 2019 року проведено 325 фактичних перевірок.

За результатами проведених перевірок до бюджету донараховано узгоджених податкових зобов’язань, які пред‘явлено до сплати, на суму 182,2 млн.грн., що на 45,2 млн.грн. або 32,9 відс. більше, ніж у січні-червні 2018 року (137,0 млн.грн.). Рівень узгодженості за січень-червень поточного року складає 31,5 відс. (середній рівень узгодженості по Україні станом на 01.07.2019 року склав 32,6 відс.).

За результатами перевірок, по яких наступив термін сплати, забезпечено надходження до бюджету узгоджених донарахувань на суму 49,5 млн.грн., що на 0,4 млн.грн.. більше, ніж у січні-червні 2018 року. Рівень стягнення складає 27,2 відсотків (середній рівень стягнення по Україні станом на 01.07.2019 року склав 27,0 відс.).



